Crisis de Ueno Bank amenaza la presidencia de Peña en Paraguay

La Cámara de Diputados de Paraguay instaló una sesión extraordinaria en la que se debatirá, como único punto, la propuesta de juicio político contra el mandatario Santiago Peña, a raíz de la intervención del privado Ueno Bank, al que ha sido vinculado el jefe de Estado y cuyo cierre ha desatado una crisis financiera y política en el país.

Durante el debate de esta jornada se analizará la acusación presentada por un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo contra el gobernante, después de que el cierre de la entidad afectara a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos varias instituciones del Estado.

La situación de Peña, en el poder desde agosto de 2023 y cuyo mandato concluye constitucionalmente en 2028, se complicó luego de que el oficialista Partido Colorado respaldara la decisión parlamentaria.

Fue a través de redes sociales que el timonel colorado, mentor de Peña y exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) anunció la posición: "Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República", y habló de "latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados".

Peña, quien fue director del Banco Central del Paraguay y ministro de Hacienda entre 2015 y 2017, podría ser juzgado por el Senado si la acusación en la Cámara logra el voto favorable de dos tercios de los diputados.