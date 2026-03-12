Síguenos:
Tópicos: Mundo | Península de Corea | Corea del Norte

Hija de Kim Jong-un reaparece en prueba de tiro y crecen especulaciones sobre sucesión

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La adolescente acompañó al líder norcoreano en una visita a una fábrica de municiones, donde probaron un nuevo modelo de pistola.

Su creciente presencia en actividades militares ha alimentado especulaciones sobre una posible preparación para suceder al mandatario.

Hija de Kim Jong-un reaparece en prueba de tiro y crecen especulaciones sobre sucesión
 EFE

Según estimaciones, la menor tendría cerca de 13 años.

La hija adolescente de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, reapareció en una actividad militar durante una visita que realizó junto a su padre a una fábrica de municiones, en medio de especulaciones de analistas y de la inteligencia surcoreana sobre una posible preparación para que asuma en el futuro el liderazgo del país.

Las imágenes difundidas este jueves por la agencia estatal Korean Central News Agency (KCNA) muestran al mandatario y a la adolescente -que se cree podría llamarse Kim Ju-ae o Kim Ju-hae- participando el día anterior en una práctica de tiro con "un nuevo modelo de pistola que entró en producción".

En las últimas semanas, la menor -que según estimaciones tendría cerca de 13 años- ha incrementado de forma notoria su presencia en eventos relevantes del régimen, entre ellos actividades vinculadas al ámbito militar.

Hace pocos días también apareció en una práctica de tiro con un rifle de francotirador, lo que volvió a reactivar las especulaciones de analistas internacionales sobre un eventual entrenamiento como futura sucesora. 

La inteligencia de Corea del Sur también ha señalado anteriormente que existe la posibilidad de que la adolescente esté siendo preparada para un eventual proceso de sucesión dentro del régimen norcoreano.

Las fotografías difundidas por la agencia estatal muestran además cómo padre e hija supervisaron la infraestructura de la "importante" fábrica y observaron distintas armas exhibidas en el lugar.

Según informó KCNA, Kim "expresó su satisfacción por el desarrollo de una pistola realmente excelente", tras recibir un informe del Ministerio de Defensa "sobre la impresión unánime" de que el arma "es superior en rendimiento estructural, cadencia de impacto, fuego concentrado y utilidad en combate".

El líder norcoreano también subrayó que la fábrica "desempeña un papel fundamental en el aumento de la eficiencia de combate del Ejército y las fuerzas de seguridad", al "asumir la producción total de pistolas y armas ligeras". En esa línea, remarcó "la necesidad de ampliar y aumentar la capacidad de producción" con una "visión de futuro".

En portada