Corea del Sur: 14 fallecidos y más de 50 heridos tras incendio en fábrica automotriz

Un incendio registrado en una fábrica de componentes automotrices en la ciudad de Daejeon, en Corea del Sur, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de 60 lesionados, varios en estado crítico, tras la rápida propagación de las llamas dentro del recinto industrial.

Los equipos de rescate recuperaron durante la mañana del sábado los restos de una de las víctimas que permanecía bajo los escombros, mientras continuaban las labores para ubicar a tres trabajadores desaparecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados horas más tarde, según informó la agencia surcoreana Yonhap.

El siniestro generó una emergencia de gran magnitud. Entre los heridos se contabilizan al menos dos bomberos, y 35 personas presentan lesiones de gravedad.

Al momento del incidente, cerca de 170 trabajadores se encontraban en el interior de la planta. Las labores iniciales de contención se vieron obstaculizadas por el riesgo de colapso estructural y la presencia de aproximadamente 200 kilogramos de sodio en las instalaciones, un elemento altamente reactivo.

Debido a la magnitud del evento, la Agencia Nacional de Bomberos activó un despliegue de carácter estatal. Tras más de 10 horas de trabajo, las llamas lograron ser completamente extinguidas.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, visitó el lugar durante esta jornada para supervisar las operaciones y reunirse con familiares de las víctimas, además de trasladarse a un hospital cercano para conocer el estado de los heridos.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas. No obstante, testigos señalaron haber escuchado una explosión antes del inicio del fuego.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas de este incendio y extendemos nuestro pésame a sus familias. Haremos todo lo posible por determinar la causa del incendio y tomaremos medidas para prevenir tragedias similares", señaló el comisionado general de la Agencia Nacional de Bomberos, Kim Seung-ryong.