A cinco días de la destitución de Vizcarra, Anonymous hackeó el sitio web del Congreso peruano

El colectivo de "hackers" Anonymous se atribuyó este sábado un ataque a la web del Congreso de Perú, cuyo presidente, Manuel Merino, asumió el Poder Ejecutivo después de que el Parlamento destituyera el lunes al mandatario Martín Vizcarra, en una maniobra cuya legitimidad ha sido cuestionada.

El ataque dejó fuera de funcionamiento el sitio web oficial del Congreso durante varias horas pese a los intentos sin éxito de sus administradores para volverlo a activar rápidamente.

"Su seguridad es de chiste", escribió en la red social de Twitter la cuenta @LiteMods, aparentemente la cabeza de estos ataques que también se dirigieron hacia algunos ministerios del Gobierno transitorio de corte conservador y derechista que ha impuesto Merino.

Hey @congresoperu, your site is fucked up by us. Check it! Hahahahah, your security is a joke.