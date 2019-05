Buscan a sacerdote acusado de violar a menor discapacitado en Perú

Las autoridades peruanas buscan a un sacerdote italiano acusado de violar a un adolescente de 15 años que sufre una leve discapacidad intelectual.

El acusado se encuentra prófugo mientras se investiga la denuncia, presentada por la madre de la víctima.

Marco Francesco Mambretti, párroco de la iglesia Santo Domingo Sabio de Pucallpa, capital de la amazónica región de Ucayali, se encuentra en paradero desconocido desde antes de que el lunes el magistrado ordenara su ingreso a prisión.

Desde la clandestinidad, Mambretti se pronunció en una grabación publicada este miércoles donde negó las acusaciones y reiteró que es "absolutamente inocente".

"No he hecho nada de lo que esa señora y su hijo manipulado por su madre me están acusando. Preferiría morir antes de hacer algo tan grave hacia uno de mis chicos", dijo Mambretti.

"Los medios de comunicación no tenían ningún derecho de divulgar estas noticias que son falsas, que me afectan a mí, a esta comunidad y a mi familia en Italia. Es una verdadera persecución en contra de la Iglesia católica", añadió.

Es una mujer "fría y cínica"

El religioso afirmó que la denunciante "es muy fría y cínica, se nota que no le importa nada su hijo". "Yo pensaba que sería archivado enseguida porque no hay ninguna prueba y las declaraciones son contradictorias", apuntó.

Por su parte, el Vicariato Apostólico de Pucallpa lamentó en un comunicado la decisión de llevar a prisión al sacerdote italiano "sin que haya pruebas de la comisión del delito que se le imputa y sin cumplir ninguno de los requisitos que exige el código procesal para dictar prisión preventiva".

El vicariato indicó que no hay peligro de fuga porque Mambretti tiene un domicilio conocido y una función laboral dentro de su institución.

Existen los antecedentes

Sin embargo, el juez Jenner García, del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Ucayali, consideró que hay suficientes indicios para considerar que el delito ocurrió, a partir del certificado médico legal, el informe pericial psicológico y las respuestas del adolescente en una cámara Gesell.

La presunta víctima contó ante las autoridades que los hechos ocurrieron cuando el sacerdote le enseñaba a realizar sus tareas, testimonio que fue recogido por el fiscal Miguel Huamani, Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, quien está a cargo del caso.