Criminal apodado "El Monstruo" dice que Dios lo cambió tras caer preso y hoy se arrepiente de todo

El líder criminal peruano Erick Moreno, conocido como "El Monstruo", apareció en su primera intervención pública desde su detención, arrepentido y pidiendo perdón por los asesinatos cometidos por la organización criminal que lideraba en el norte de Lima.

Durante la audiencia por prisión preventiva, el acusado afirmó haberse entregado a Dios y reconoció su responsabilidad por los hechos: "No me creo un inocente. Tengo mis errores. He hecho las cosas mal", afirmó.

"He sido una persona incrédula que le ha hecho daño al pueblo (...) Lo que yo debo pagar, lo voy a pagar, porque es causa de mi desobediencia", continuó.

Del delito al arrepentimiento

El criminal dio cuenta de una supuesta transformación espiritual acaecida durante su detención en Paraguay, antes de su extradición, que ocurrió la pasada semana.

"El primer mes y medio que estuve preso en Paraguay le entregué mi vida a Dios. Me arrepentí sinceramente, de corazón, porque he pecado contra Dios y su pueblo haciendo cosas que a Dios no le agradan", confesó.

"El Monstruo" también afirmó que su "vanidad" lo llevó a despreciar a la autoridad: "Me creía una persona todopoderosa y menospreciaba a la Policía (...) Pido perdón si en algún momento los insulté, porque estaba cegado y haciendo el mal".

Asimismo, expresó su tristeza por el impacto de sus crímenes en su familia y en terceros: "No tengo vergüenza de que me vean, porque tengo siete hijos (...) Me da tristeza por ellos, porque están sin su padre. Me da tristeza de las personas que he dejado sin sus padres. Me da tristeza haber hecho tanto daño".

Su postura frente a acusaciones judiciales

Pese a la autocrítica, el acusado cuestionó parte de las imputaciones y negó haber ordenado algunos crímenes que se le atribuyen.

"No mandé matar a ese colectivero por 40 soles", dijo, antes de volver a su discurso religioso: "No me siento oprimido por estar en una celda de máxima seguridad, porque tengo a Dios conmigo", declamó.

"El Monstruo" compareció por videoconferencia desde la sala de audiencias de la Base Naval del Callao, controlada por la Marina de Guerra de Perú; una prisión de máxima seguridad donde también está Vladimiro Montesinos, el otrora todopoderoso asesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y líderes terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).