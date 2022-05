"No quiero estar en Perú, tengo miedo": El relato de la chilena secuestrada por su marido

Un total de siete páginas tiene el documento de la fiscalía peruana con el testimonio que entregó Viera Rivera, chilena que acusa a su marido, Giorgio Armas, y a sus suegros de tenerla secuestrada durante cuatro años en el departamento en que vivían juntos en Chiclayo, Perú.

La mujer fue rescatada por la policía local el pasado 11 de mayo, luego que su vecina del departamento contiguo denunciara la situación.

"He permanecido privada de mi libertad desde diciembre de 2018 hasta el 11 de mayo de 2022, donde me rescataron junto a mi hija. Por fin puedo contar mi verdad sobre mi privación de libertad", comenzó relatando Rivera ante la fiscalía, según consignó Chilevisión.

En el documento se detallan las deplorables condiciones en que la tenían: "Encerrada junto a mi hija de tres años, con candados puestos sobre una reja que cubría la puerta. No podía salir a ninguna parte, me tenían vigilada y la comida me la dejaban en la pieza".

En el departamento tenían todas las ventanas con rejas y la familia nunca le compartió la clave de WiFi a Viera, para evitar que se comunicara con alguien. Ante ello, hubo veces que la mujer escribió papeles pidiendo ayuda y los lanzó a la calle con la esperanza que un transeúnte los leyera, según reveló la fiscal del caso, Karen Padilla, en LUN.

"No querían que yo vaya a ver a mi familia a Chile, es por eso que me han custodiado todo el tiempo, con la finalidad que no me escape a Chile con mi hija", señaló Viera.

Malos tratos y agresiones

Según las declaraciones de la mujer, también sufrió insultos constantes y hasta agresiones: "Mi suegro me decía 'muerta de hambre, poca cosa, tarada, inservible' y muchas palabras soeces".

"Nunca le respondí a mi suegro y esposo, porque tenía miedo a que me agredieran. Dos veces me habían agredido físicamente. Siempre había insultos, era una ambiente conflictivo", contó Rivera.

La familia en Chile de la mujer dijo que no la ven hace años, pues apenas se casó se mudó a Perú. Allá tuvo a su hija, quien, según su denuncia, también es víctima de reclusión: "Mi hija no ha interactuado con otros niños, hasta ahora no sabe hablar debido a nuestro encierro. Yo siempre vivía encerrada en mi habitación, no tenía libre tránsito".

Rivera hizo un llamado a "regresar a mi país, por favor, solicito a las autoridades que me ayuden a regresar. No quiero estar en Perú, tengo miedo que vuelvan a secuestrarme con mi hija"

Giorgio Armas, el esposo de la mujer, ha negado todas las acusaciones y, durante esta semana, él y su padre están citados a declarar ante la fiscalía.