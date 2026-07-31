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Tópicos: Mundo | Perú | Ollanta Humala

Tribunal Constitucional de Perú anuló sentencia contra Ollanta Humala: saldrá de prisión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exmandatario se encontraba cumpliendo una condena de 15 años en Barbadillo, "la cárcel de los presidentes".

Fue beneficiado bajo la misma consideración legal que salvó de un proceso por lavado de activos a la recién asumida Keiko Fujimori.

Tribunal Constitucional de Perú anuló sentencia contra Ollanta Humala: saldrá de prisión
 EFE

El exlíder nacionalista había sido condenado por aportes de campaña irregulares que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.
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El Tribunal Constitucional de Perú anuló la investigación y proceso judicial que pesaba sobre el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por aportes irregulares a sus campañas electorales, por el cual cumple una condena de 15 años en la cárcel de Barbadillo, de modo que podrá recuperar su libertad.

Según un fallo publicado el jueves en Lima, el TC resolvió declarar fundada la demanda de habeas corpus de Humala, al dar por acreditada la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal.

En tal sentido, declaró la nulidad de todo el proceso seguido contra el expresidente peruano, que incluyó también a su esposa Nadine Heredia y la forzó a pedir asilo a Brasil.

Tal como ocurrió con el archivo del proceso por presunto lavado de activos contra la actual mandataria Keiko Fujimori, el TC ratificó que los aportes irregulares en campaña electoral no pueden ser tipificados bajo ese delito y, por lo tanto, anuló la investigación contra Humala y la cúpula de su entonces Partido Nacionalista Peruano.

Arista del caso Odebrecht

Los aportes cuestionados a Humala correspondían a empresas como la constructora brasileña Odebrecht y también al entonces gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, según los testimonios recogidos por la Fiscalía.

En las consideraciones del fallo, se señala que cuando ocurrieron los hechos imputados, vinculados a las campañas electorales de los años 2006 y 2011, los actos de receptación patrimonial no se encontraban previstos como una modalidad típica del delito de lavado de activos, razón por la cual la imputación desconoce el principio de legalidad penal.

El TC pide, entonces, que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado o el órgano judicial penal que corresponda defina la situación jurídica correcta del exmandatario cuando sea notificado del fallo.

Asimismo, ordena declarar la nulidad de todo el proceso seguido contra Humala por lavado de activos atribuido sin sustento jurídico, y quedan sin efecto todas las actuaciones posteriores derivadas, como fueron las resoluciones que desestimaron la excepción de naturaleza de la acción y la sentencia penal dictada en 2025.

Humala será el primer exmandatario peruano condenado a raíz del escándalo Lava Jato que será excarcelado por esta decisión del sistema de justicia, que benefició previamente a Fujimori y a su entorno partidario más cercano y archivó igualmente el proceso seguido en su contra.

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