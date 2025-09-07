Perú: 10 mineros fueron rescatados tras quedar atrapados en socavón

Un grupo de diez trabajadores mineros que permaneció atrapado durante varias horas en el socavón de una mina del norte de Perú fue rescatado con éxito durante la madrugada de este domingo por equipos especializados, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de la región de La Libertad señaló en sus redes sociales que la emergencia ya fue "atendida" y que "no se reportan daños a la vida y a la salud" entre los mineros.

Agregó que hasta el lugar llegaron policías del distrito de Quiruvilca y miembros de la guardia de seguridad municipal del serenazgo, así como ambulancias y representantes de la Defensa Civil.

"Aproximadamente a las 01:55 horas (3:35 en Chile) los 10 mineros fueron rescatados y se encuentran estables, solo uno fue trasladado al Centro de Salud de Quiruvilca, para una evaluación rápida", acotó.

El Ministerio del Interior (Mininter) destacó, por su parte, que en la operación de rescate participaron agentes de la Policía Nacional y confirmó que todos los mineros "se encuentran estables".

Los trabajadores quedaron atrapados en la mina "Tres Amigos", ubicada en el distrito de Quiruvilca, en la región de La Libertad, luego de que el socavón sufriera un derrumbe durante la tarde del último sábado, según detallaron medios locales.

En las tareas de rescate también participaron de manera activa otros trabajadores de la mina y hasta el lugar se enviaron ambulancias de los establecimientos de salud de las localidades cercanas de Shorey, Quiruvilca y San José de Porcón.