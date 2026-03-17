Perú autorizó que guardias municipales usen gas pimienta y pistolas eléctricas

El Ministerio del Interior de Perú fijó las características de seis equipos de defensa (entre ellos pistolas eléctricas y gas pimienta) que podrán ser adquiridos por los municipios locales para el uso de sus "serenos" (guardias civiles urbanos) en el control de la seguridad ciudadana.

A raíz de la ola de inseguridad en las ciudades y el ataque de bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato, varias municipalidades venían solicitando al Gobierno autorizaciones para que su personal de vigilancia pudiera contar con algún tipo de equipo de defensa personal y afán disuasivo.

La norma del Ministerio del Interior precisó las especificaciones técnicas para la compra de grilletes de seguridad, escudos, bastones, aerosoles de pimienta (gas pimienta), chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque, según una resolución publicada este martes en el diario oficial El Peruano.

El Gobierno aclaró que el financiamiento se hará con cargo al presupuesto institucional de las entidades competentes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

"La primera línea"

El ministro del Interior, Hugo Begazo, afirmó que "la seguridad ciudadana exige un trabajo articulado entre el Gobierno nacional, la Policía y los gobiernos locales" y que "el serenazgo cumple un rol esencial en ese esfuerzo, porque es la primera línea de presencia en nuestras calles".

La estandarización de los equipos de defensa permitirá que los agentes del serenazgo asuman esta labor con "mayor eficacia y en coordinación con la Policía", agregó Begazo.

El Ministerio del Interior estará encargado de difundir y capacitar al personal municipal sobre el uso de estos equipos con el fin de tener una actuación responsable.