¿Puede el presidente de Perú cerrar el Congreso?

La decisión del presidente de Perú, Martín Vizcarra, de presentar una cuestión de confianza ante el Congreso para este miércoles votar los cuatro proyectos de ley que él mismo presentó para atajar la corrupción política, económica y judicial en el país ha generado discrepancias entre expertos constitucionalistas sobre si esto puede conducir al cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones.

Aunque el anuncio del gobernante se basa estrictamente en lo establecido en la Constitución peruana, existen diferencias entre juristas sobre si ese paso implica un segundo pedido de confianza que, a su vez, abre la puerta a un eventual cierre del Parlamento y la convocatoria a una nueva elección legislativas.

El artículo 133 de la Constitución indica: "El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del Gabinete".

De inmediato, el artículo 134 agrega que si se censura o no niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el presidente de la República tiene el derecho a disolver el Congreso.

Al respecto, el analista Fernando Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), coincidió en que si el Congreso no otorga la confianza, "renuncia el Gabinete y el presidente puede disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias".

El ex magistrado del Tribunal Constitucional Óscar Urviola consideró, sin embargo, que Vizcarra no ha puesto como condición que si el Legislativo no apruebe las reformas cerrará el Congreso.

"Lo que ha dicho es que van a plantear una cuestión de confianza para que se aprueben los cuatro proyectos y ha mencionado que estos no se deben desnaturalizar, lo que no quiere decir que en el debate del Congreso se puedan proponer algunas modificaciones que sean pertinentes", declaró en la emisora RPP Noticias.