Crisis en Reino Unido: Starmer sufrió la primera renuncia de un ministro

El primer ministro británico Keir Starmer, sometido a una gran presión después de la debacle del Partido Laborista el pasado jueves en las elecciones municipales inglesas y regionales de Escocia y Gales, se encuentra en una posición cada vez más débil con la dimisión este jueves del titular de Salud, Wes Streeting.

Aunque Streeting es el primero de los ministros de Starmer en abandonar el barco, en días anteriores lo han hecho cuatro autoridades de Estado, y más de 80 parlamentarios laboristas han reclamado a Starmer que dimita o establezca un calendario para hacerlo.

En un comunicado que se esperaba desde ayer, el hasta ahora ministro aseguró que ha "perdido la confianza" en Starmer como líder y que los malos resultados electorales dejan claro que no será él quien encabece la formación de izquierdas de cara a los próximos comicios generales de 2029.

Afirmó que la debacle electoral de la pasada semana es resultado de la "impopularidad" del Ejecutivo laborista de Starmer y de los "errores individuales" cometidos, como la decisión de recortar ayudas para los pensionistas, que han dejado al país sin saber qué es lo que el partido defiende realmente.

"Donde necesitamos visión, tenemos un vacío. Donde necesitamos dirección, tenemos deriva", dijo Streeting, que defendió que los retos futuros que enfrenta el país necesitan una mirada más valiente y soluciones mejores que las que actualmente está ofreciendo el gobierno.

En busca del "mejor rango de candidatos posible"

En este sentido, Streeting, de 43 años y que representa el ala derecha del Partido Laborista -es un admirador confeso de Tony Blair- abogó por abrir un debate sobre el liderazgo de la formación "con el mejor rango de candidatos posible".

Y aunque es opinión compartida que Streeting aspira a suceder a Starmer y que sería uno de los más serios contendores, no lo deja claro en su comunicado de hoy.



Wes Streeting y Angela Rayner, posibles candidatos para suceder a Starmer. (Fotos: EFE / Facebook)

Tampoco lo ha dejado claro otra potencial candidata, la exviceprimera ministra Angela Rayner, figura muy influyente dentro del laborismo que debió dejar su cargo el año pasado por unas irregularidades fiscales en la compra de un departamento.

Ese problema fiscal era su principal obstáculo a la hora de postularse para el liderazgo laborista, pero hoy anunció que acaba de ser exonerada por la Hacienda británica (HMRC), mas ahora que ha desaparecido, Rayner no termina de dar un paso al frente y oficializar su candidatura.

Según los estatutos del partido, tanto Rayner como Streeting tienen que conseguir el apoyo de una quinta parte del grupo parlamentario laborista, que en la legislatura actual equivale a 81 diputados, y esa puede ser la razón por la que ni uno ni otro se haya postulado, pese a que sus rostros llevan varios días siendo la portada de los noticieros.

Advertencias contra el caos

Una de las ministras que aún parece mantenerse fiel a Starmer, la titular de Economía Rachel Reeves, advirtió que una posible contienda interna por el liderazgo del Partido Laborista puede sumir al Reino Unido en el caos "en un momento de conflicto mundial".

La autoridad recordó que la economía británica está creciendo -un 0,6% en el primer trimestre del año, según las cifras divulgadas hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas- gracias a las medidas que ha tomado el gobierno, y "no deberíamos poner eso en riesgo".

Reeves no es la única laborista que se cuadró con Starmer en su semana más amarga: el pasado martes, un centenar de diputados del partido, que equivalen a la cuarta parte del grupo parlamentario (403), firmaron una carta de apoyo al líder, en respuesta a quienes vienen reclamando su dimisión.

Los firmantes de la declaración de apoyo subrayaron que "no es hora de discutir por el liderazgo del partido", justo después de que la colectividad sufriera "un resultado electoral devastador que demuestra que tenemos un duro trabajo por delante para recuperar la confianza del electorado".