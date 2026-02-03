El exministro británico caído en desgracia por el caso Epstein

El exministro laborista Peter Mandelson, que hoy renunció a su escaño vitalicio en la Cámara de los Lores británica tras haber sido destituido como embajador de su país ante Estados Unidos, se convierte así en el político de más alto rango en caer víctima de la ola de escándalos provocada por la difusión de los llamados archivos Epstein.

Mandelson, a quien se considera un ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo, tuvo una larga carrera en los gobiernos laboristas, que comenzó con el de Tony Blair en 1997, continuó con Gordon Brown y terminó de la peor manera con Keir Starmer, en el poder desde 2024.

Estuvo vinculado al laborismo desde su infancia, como nieto de un ministro de Interior y de Relaciones Exteriores, Herbert Morrison. Con solo 12 años fue invitado a Downing Street y se sentó en la silla del primer ministro Harold Wilson, donde se quedó "deslumbrado". El brillo de la política ya no lo abandonaría.

Brown remite antecedentes a la Policía por filtraciones y pagos sospechosos

El exministro laborista quedó en el centro de una investigación de la Policía Metropolitana, luego de que el ex primer ministro Gordon Brown entregara antecedentes sobre una presunta filtración de información gubernamental confidencial a Epstein, en el contexto de la crisis financiera global.

Brown, que calificó los hechos como "inexcusables y poco patrióticos", apuntó a que Mandelson divulgó datos sensibles de mercado mientras ocupaba cargos de alto nivel en el Gobierno británico, lo que abrió una indagatoria formal sobre su conducta.

Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que, el fallecido financista habría pagado cerca de 75 mil dólares al exministro entre 2003 y 2004, aunque el origen y finalidad de esos pagos siguen bajo revisión.

A ello se suman correos electrónicos fechados en 2009 que darían cuenta de presiones ejercidas por Mandelson al Gobierno británico para modificar el régimen impositivo aplicado a las bonificaciones bancarias, presuntamente a solicitud de Epstein, lo que podría configurar un caso de tráfico de influencias. Según algunos expertos, la divulgación de estos secretos de Estado, si se confirma, podría costarle años de cárcel.

Ministro, comisario europeo, embajador

En el partido era llamado "el príncipe de las tinieblas", por su carácter despiadado, pero siempre entre bastidores, para mantener la disciplina interna. La carrera de Mandelson, tuvo incluso continuidad en la Comisión Europea en los tiempos pre-Brexit, cuando ocupó la cartera de Comisario de Comercio entre 2004 y 2008.

En reconocimiento a su papel dentro del laborismo, fue nombrado en diciembre de 2024 embajador del Reino Unido en Washington, pero tras conocerse sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein -a quien Mandelson llamaba su "mejor amigo"-, fue destituido de manera fulminante nueve meses después.

Sostuvo entonces que desconocía las tropelías que sucedían en las mansiones de Epstein donde era invitado habitual, y llegó a decir que el tráfico constante de muchachas menores de edad en aquellas fiestas organizadas por Epstein le pasó inadvertido "tal vez porque soy homosexual".

Todavía le quedaba el honorable escaño de 'lord' en la Cámara de los Lores, pero la avalancha de nuevos documentos de Epstein desvelados el pasado fin de semana le obligaron a presentar su renuncia.

El domingo, Mandelson ya reveló que se desvinculaba del Partido Laborista porque no deseaba "causar más vergüenza" a la formación en la que había sido todo. Dijo entonces que consideraba "falsas" las acusaciones de que recibió pagos de Epstein hace 20 años, pero admitió que "no tenía constancia ni recuerdo" y que se necesitaría "una investigación".

El primer ministro anunció hoy que impulsará legislación para quitar formalmente a Mandelson el título de lord por mala conducta en cargo público. Sin embargo, y debido a las particularidades del sistema inglés, podrá conservar el título de "lord" todavía muchos años, y solo una ley de la propia Cámara de los Lores lo podría hacer efectivo.