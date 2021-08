Rachel Wilson, una joven gendarme en una prisión de Escocia, perdió su trabajo luego que un reo la filmara en secreto cuando se dieron un beso. El sujeto utilizó un celular para registrar el momento y luego difundió las imágenes entre los prisioneros del lugar, para vanagloriarse, según detalla Daily Record. Los ex jefes de Wilson dijeron que la mujer llevaba poco tiempo trabajando -estaba en un período de prueba- y en el beso no se ve una acción forzada sobre ella: duró varios segundos y llevaba un botón de pánico que no apretó.

