Mujeres protestaron contra diputado que se opuso a ley contra abuso

El despacho del diputado conservador Christopher Chope en el Parlamento británico amaneció con varios calzones en la puerta, después de que este frenara el proyecto de ley que persigue convertir en delito sexual tomar fotos por debajo de las faldas.



Chope mostró su objeción al proyecto de ley, propuesto por la diputada liberaldemócrata Wera Hobshouse, para que este tipo de prácticas sean penadas en Inglaterra y Gales.



Según el reglamento de la Cámara de los Comunes, la oposición de un solo diputado permite la paralización de la ley en esta fase de la tramitación, pese a que el proyecto de ley tenía el respaldo del Gobierno y de los parlamentarios de todos los partidos.



El Ejecutivo de la primera ministra Theresa May dio hoy un paso más en su apoyo a esta legislación y adoptó el proyecto de ley como propio para aumentar sus posibilidades de éxito.



La líder conservadora en los Comunes, Andrea Leadsom, afirmó que el proyecto de ley tendrá una segunda lectura en la Cámara baja "tan pronto como sea posible" y "definitivamente" antes del receso estival parlamentario.



May manifestó este fin de semana en una entrevista en la cadena BBC que realizar fotografías por debajo de las faltas es una "invasión de la privacidad que hace sentir a las víctimas degradadas y consternadas" y reiteró su apoyo a convertirlo en delito.

El diputado conservador se ha enfrentado en los últimos días a un aluvión de críticas por su actuación, pero él se defendió diciendo que obró así "por una cuestión de principios" porque, a su juicio, "la nueva ley debe ser debatida correctamente".

Good to see some redecorating happening in my corridor over the weekend. Christopher Chope's door looking much better. pic.twitter.com/oPn27UCAN3

As the last ones were removed, I put a new set of bunting today. Can’t thank everyone enough for the support, hilarious comments and kind words on here and the street. Chuffed that some are up on Chope’s Westminster office too. Hooray for people and pants power!!#knickerstochope pic.twitter.com/bcSw4FfSzV