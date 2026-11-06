Abuso de menores: padre de Meghan Markle fue detenido en Florida

Thomas Wayne Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue arrestado en Lakeland, en el centro de Florida, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que habló de "denuncias extremadamente serias".

"El FBI y nuestros colaboradores han detenido a Thomas Markle Sr. después de que una investigación del FBI revelara que estaba en posesión de material de abuso sexual infantil", declaró el director del FBI, Kash Patel.

"El señor Markle presuntamente apuntó como objetivo a niños inocentes y trató de arrebatarles su inocencia mediante sus actos delictivos", se agregó.

El estadounidense estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú, en el centro del archipiélago.

Meghan Markle había asegurado días atrás en una carta al diario The Sun que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

El material pornográfico fue hallado en la vivienda del progenitor de la duquesa en Cebú por otro de sus hijos, Thomas Markle Jr., quien denunció el hallazgo.

De 82 años, Thomas Wayne Markle -otrora director de fotografía en Hollywood- residió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se trasladó a la localidad de Lakeland, unos 330 kilómetros al norte de Miami, y recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia.

Las pesquisas arrancaron en Filipinas el pasado 23 de octubre. En total, se intervinieron cerca de 7.500 fotografías y un video, todos de menores de edad, con edades de entre 10 y 11 años; y hasta ahora se estima que las grabaciones no se habían realizado en el archipiélago.