Carlos III pagó reparación de la última mansión de Andrés: 1,7 millones de euros

El rey Carlos III pagó con fondos privados 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros) por las reparaciones de Royal Lodge, la mansión que hasta hace unos meses ocupaba su hermano Andrés en los terrenos del castillo de Windsor, según informaron este viernes medios británicos.

El monarca cubrió la deuda que el expríncipe mantenía por los desperfectos del inmueble con Crown Estate, la entidad que administra el patrimonio de la Corona en beneficio público y que le arrendaba la residencia, situada al oeste de Londres.

El costo total por el deterioro de la vivienda ascendía a 1,8 millones de libras (unos 2,12 millones de euros). Sin embargo, se descontaron las 302.000 libras (356.360 euros) que Andrés tenía derecho a recibir como indemnización por la rescisión anticipada de su contrato de arrendamiento.

A finales del año pasado, Carlos III le retiró sus títulos, incluido el de príncipe, y le pidió abandonar Royal Lodge para trasladarse a una residencia privada de la familia real en Sandringham, en el este de Inglaterra, tras las revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Investigación por el caso Epstein sigue en marcha

La Policía investiga si Andrés Mountbatten-Windsor, de 66 años, cometió un delito de conducta indebida en cargo público al enviar presuntamente información confidencial a Epstein mientras ejercía como representante comercial del Reino Unido, entre 2001 y 2011.

Epstein murió en 2019, cuando era procesado por tráfico de menores. En relación con este caso, Andrés fue detenido en febrero en Sandringham y posteriormente quedó en libertad bajo investigación.

Hace unos días, el expríncipe tomó medidas legales para cuestionar la validez de las órdenes judiciales utilizadas para registrar tanto Royal Lodge como su residencia en Sandringham.

El jueves, el Tribunal Superior de Londres confirmó que la Policía reconoció que esas órdenes eran ilegales por errores en su formulación, lo que llevó a su anulación.

No obstante, el tribunal precisó que esa decisión no invalida la totalidad de la investigación, que continúa en marcha. La Policía, en tanto, informó que inició un procedimiento legal para poder conservar el material incautado durante los registros.

Andrés, que se retiró de la vida pública en 2019, recibe una asignación económica de su hermano mayor cuyo monto no se ha revelado. Carlos III ha establecido que esos fondos no pueden utilizarse para financiar procesos judiciales.