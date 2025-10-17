Síguenos:
Mundo | Reino Unido | Familia real británica

Caso Epstein: El príncipe Andrés renunció a todos sus títulos y honores

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El hermano del rey Carlos dijo que busca evitar que las acusaciones que lo relacionan con el magnate pedófilo no "distraigan" el trabajo de la familia real británica.

"Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más", expresó en una breve nota.

 EFE (archivo)

Entre los títulos a los que renunciaría se encuentran el de duque de York y el de miembro de la Orden de la Jarretera, pero retendrá el título de príncipe ya que lo obtuvo de nacimiento al ser el tercer hijo de la reina Isabel II.

El príncipe Andrés duque de York, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real británica, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

"Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", dijo Andrés en una breve nota.

Cuando dice "acusaciones", el hasta ahora duque de York se refiere a una larga lista de escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

En este sentido, Andrés negó "rotundamente" todas las acusaciones contra él y afirmó que la decisión priorizaba su "deber" hacia la familia y su país, al igual que hizo hace cinco años, cuando se retiró de la vida pública.

"Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", agregó.

Entre los títulos a los que renunciaría se encuentran el de duque de York, así como el de miembro de la Orden de la Jarretera, pero sí retendrá el título de príncipe, puesto que es algo que obtuvo de nacimiento al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II.

Su exesposa, Sarah Ferguson, tampoco seguirá utilizando la nomenclatura de duquesa de York, pero sus hijas, Beatriz y Eugenia, sí mantendrían el título de princesas, de acuerdo con medios británicos.

