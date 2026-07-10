Investigan el presunto asesinato de una exdiputada de derecha británica

La Policía del condado inglés de Devon y Cornualles dijo este viernes que investiga como posible asesinato la muerte de la conocida exdiputada británica Ann Widdecombe, que fue hallada sin vida con heridas fatales en su casa del suroeste de Inglaterra.

Un portavoz policial indicó que buscan a un hombre de raza blanca como sospechoso de haber matado a la antigua parlamentaria del Partido Conservador, que también fue secretaria de Estado de Prisiones y de Trabajo en Gobiernos conservadores de los años 90, y que después fue eurodiputada y portavoz de la formación populista de derechas Reform UK, liderada por Nigel Farage.

Widdecombe, de 78 años, fue encontrada en su vivienda del pueblo de Haytor por agentes que recibieron una llamada de alerta a las 11:40 hora local, según informó la inspectora jefe Ilona Rosson.

"Se trata de un incidente extremadamente trágico y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Ann Widdecombe en estos momentos tan difíciles", afirmó Rosson.

La inspectora señaló que la investigación "avanza a buen ritmo" y apuntó que "se han desplegado todos los recursos necesarios para esclarecer lo que ha sucedido y localizar al responsable, quien creemos que es un hombre de raza blanca".

El primer ministro, el laborista Keir Starmer, lamentó "la estremecedora noticia" de la muerte de una "distinguida política", mientras que la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo estar "conmocionada" y envió condolencias a la familia.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, instó a la ciudadanía a no especular y calificó las circunstancias del suceso de "extremadamente angustiosas".