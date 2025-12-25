Londres: Nadadores participan en una carrera de Navidad por la Copa Peter Pan
Nadadores participaron este jueves de la carrera anual de Navidad por la Copa Peter Pan en el Lago Serpentine, en Hyde Park, Londres.
La carrera de Navidad del Club de Natación Serpentine se disputa en un recorrido de 100 aproximadamente 100 metros y se cree que es la competencia de natación continua más antigua del mundo, puesto que se ha celebrado todos los años desde 1864.
