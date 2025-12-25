Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago32.0°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Londres: Nadadores participan en una carrera de Navidad por la Copa Peter Pan

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Nadadores participaron este jueves de la carrera anual de Navidad por la Copa Peter Pan en el Lago Serpentine, en Hyde Park, Londres.

La carrera de Navidad del Club de Natación Serpentine se disputa en un recorrido de 100 aproximadamente 100 metros y se cree que es la competencia de natación continua más antigua del mundo, puesto que se ha celebrado todos los años desde 1864.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados