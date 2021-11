Los países de la OEA apoyan que Argentina y el Reino Unido reanuden diálogo sobre las Malvinas

Los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyaron este viernes el pedido de Argentina de reanudar el diálogo con el Reino Unido sobre las islas Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.

Las delegaciones participantes en la 51 Asamblea General de la OEA avalaron "por aclamación" una resolución sobre "La cuestión de las islas Malvinas" presentada por Argentina.

El documento "reafirma la necesidad de que los Gobiernos de la República de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objetivo de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia".

Además, los estados se comprometieron en la resolución a "continuar examinando la cuestión de las islas Malvinas en los sucesivos períodos de sesiones de la Asamblea General (de la OEA), hasta su solución definitiva".

El canciller de Argentina, Santiago Andrés Cafiero, reafirmó en su intervención "los derechos" de su país sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y aseguró que llegó apoyado "por la voluntad y el sentimiento unánime del pueblo argentino".

Cafiero esgrimió que las islas Malvinas son "un territorio colonial, pero no un pueblo colonizado", pues sus habitantes no son diferentes a los del espacio continental y por ende, "no existe un pueblo sometido a la subyugación o dominación por una potencia colonial".

Encontrar una solución pacífica es un objetivo que trasciende a los gobiernos y constituye una verdadera política de Estado.



Agradezco a mis pares de todo el continente la aprobación de esta declaración, que fue presentada en la sesión plenaria por el representante de Brasil. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 12, 2021

El embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, propuso acoger "por aclamación" la resolución, al subrayar que este "no es un tema más", sino que antecede a "los tratados históricos" a la actualidad.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ratificó el apoyo del organismo a los reclamos "legítimos" de Argentina y consideró necesaria una solución negociada.

LA RESPUESTA BRITÁNICA

Al reaccionar a la solicitud argentina, la ministra británica para Europa y las Américas, Wendy Morton, esgrimió que las Malvinas "tienen su propio gobierno, con elecciones libres y con representación independiente y libre y pueden tomar sus decisiones en temas que les corresponden".

Pidió a la asamblea "respeto por la determinación de las islas" y lamentó "con pena, que Argentina "ha tomado pasos este año que representan un retorno al punto anterior".

También se quejó de un ejercicio militar realizado por Argentina en diciembre para recordar la invasión de 1982 en las Malvinas, que, dijo, "están sin defensa del Reino Unido".

RÉPLICA ARGENTINA

La respuesta argentina estuvo a cargo de su vicecanciller, Pablo Tettamanti, quien indicó que el próximo año se cumplirán "40 años del conflicto de 1982", y reprochó que el Reino Unido "haya ignorado absolutamente la existencia de una disputa de soberanía de tantos años".

Tettamanti puntualizó que "las acciones unilaterales" no aumentarán los derechos del Reino Unido y que no aceptarán que una presencia militar sea la respuesta a lo que sucedió en 1982.

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron por la soberanía de Malvinas en una guerra que se inició el 2 de abril de 1982, con el desembarco de tropas argentinas en el archipiélago, y concluyó en junio de ese año con su rendición ante las fuerzas británicas.

En el conflicto bélico murieron 255 británicos, tres isleños y 649 argentinos.