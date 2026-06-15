Nueve años después, arrestan a trotador que empujó a una desconocida hacia un bus en marcha

Un hombre que en 2017 empujó en un puente de Londres a una desconocida contra un autobús en marcha -quien se salvó sólo gracias a la reacción del conductor- tardó nueve años en ser identificado y arrestado.

El rotativo Daily Mail da este lunes detalles sobre el agresor: es un acaudalado banquero que dirige una entidad privada y que sirvió en el Ejército, con el que participó en varios conflictos armados.

Fue arrestado en una lujosa casa de 1,4 millones de libras (1,68 millones de euros) en el oeste de Londres.

El agresor, de 44 años, fue detenido cuando ya no quedaban esperanzas de esclarecer el caso. En 2018, tras entrevistar a 50 testigos, la policía cerró la investigación por haber agotado todas sus líneas.

La prueba más consistente fueron las imágenes de una cámara callejera colocada en el puente de Putney: a las 07:40 de la mañana se ve a un hombre de pantalón corto oscuro y camiseta gris que está haciendo deporte, corriendo por un carril peatonal del puente.

De pronto, al cruzarse con una mujer desconocida, que entonces tenía 33 años, la empuja hacia un autobús en marcha que se acerca. El micrero da un volantazo y consigue evitar el atropello. De no haberlo hecho, le habría aplastado la cabeza.

El agresor tuvo incluso la sangre fría de regresar por el mismo puente y se encontró con la mujer, que estaba siendo atendida por varios peatones. Ella lo reconoció y comenzó a gritarle, pero él la ignoró y siguió corriendo.

Todo lo que se sabía de él es que era un hombre blanco, en la treintena, con pelo negro y complexión fuerte. Ni las cámaras ni la mujer consiguieron dar más detalles entonces.

Hoy, sorprendentemente y cuando aquel suceso ya se había olvidado, el presunto agresor fue arrestado.

Según el Daily Mail, es un hombre "con vínculos con varias dinastías reales europeas, incluidos los Windsor", consultor para varios clientes con altas fortunas y considerado "simpático y popular entre clientes y colegas".