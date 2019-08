Promotor del "brexit" ironizó posible accidente del barco de Greta Thunberg

El empresario y defensor del "brexit" Arron Banks generó críticas en redes sociales con un tweet en el que dijo que en "agosto ocurren accidentes anormales" citando una foto de la activista ecologista sueca Greta Thunberg, quien se embarcó este miércoles en un viaje para cruzar el Atlántico.

Thunberg, de 16 años, que rechaza el avión por su impacto medioambiental, inició en el puerto de Plymouth (suroeste de Inglaterra) un largo periplo en barco que la llevará hasta Nueva York, donde asistirá a la cumbre de la ONU sobre el clima.

Banks, empresario conocido por financiar la campaña del "brexit", escribió en Twitter "accidentes anormales de barco ocurren en agosto", como respuesta a un tweet de la parlamentaria británica Caroline Lucas en el que deseaba buen viaje a la joven activista.

Freak yachting accidents do happen in August ... https://t.co/6CPePHYLtu

Lucas replicó más tarde que el mensaje de Banks le había producido "náuseas" y que ha hecho una queja formal a la red social, ante lo que Banks respondió que había sido solo "una broma" y matizó que los que le critican "no tienen sentido del humor".

Arron Banks’ vile tweet about @GretaThunberg makes me sick to the stomach



I have made a formal complaint to Twitter.