Hijo mayor de Pablo Longueira trabajará en la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno

Juan Pablo Longueira Brinkmann, hijo mayor del ex senador, ex ministro y ex presidente de la UDI Pablo Longueira Montes, asumirá un nuevo cargo en el Gobierno, esta vez en la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

Según informó La Tercera, desde el próximo 1 de septiembre Longueira regresará a La Moneda para para integrarse al equipo que dirige Jorge Selume, enfocado específicamente en la organización de las cumbres APEC y COP-25, que tendrán lugar en nuestro país en noviembre y diciembre, respectivamente.

Longueira Brinkmann estaba trabajando con el ministro Alfredo Moreno desde antes de que comenzara el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Fue su jefe de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social y lo siguió, en la misma condición, a Obras Públicas.

En junio causó controversia la revelación de que había comprado tierras indígenas, misma situación que complicó al subsecretario Rodrigo Ubilla.

La noticia de su nuevo cargo gubernamental irritó al comentarista político Patricio Navia: "Pasamos de la gran familia de apitutados concertacionistas al gobierno de familiares en Chile Vamos. Si no tienen apellido, lo mejor es hacer carrera en otro país. Les va a ir mejor", escribió en Twitter.