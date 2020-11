Renunció Dominic Cummings, el principal asesor de Boris Johnson y arquitecto del Brexit

Dominic Cummings, principal asesor del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, y el cerebro tras la campaña del referéndum del Brexit en 2016, presentó su dimisión con efecto inmediato, informaron este viernes los medios británicos.

Las televisiones divulgaron imágenes de Cummings abandonando el número 10 de Downing Street, residencia oficial del jefe de Gobierno, llevando una gran caja de cartón.

Dominic Cummings has been spotted leaving Downing Street with a box after reports that he is set to leave his position by the end of the year. 📸: Henry Nicholls/Reuters Read more: https://t.co/pN5QiTA2JM pic.twitter.com/V7AefJ6zRZ

Diversos diputados del Partido Conservador celebraron la marcha del todopoderoso asesor, que había logrado una enorme influencia en el Gobierno de Johnson a pesar de que no ser miembro de la formación.

La aparente renuncia de Cummings llega un día después de que el director de comunicación del Gobierno y uno de sus más estrechos colaboradores, Lee Cain, presentara asimismo su dimisión.

La crisis interna se precipitó tras filtrarse a la prensa que Cain optaba a ser el nuevo jefe de gabinete de Downing Street, un influyente cargo que según especula el diario The Telegraph podría recaer finalmente en el ex ministro de Economía Sajid Javid.

El político británco se vio envuelto en la polémica cuando se saltó el confinamiento durante la primera ola de la pandemia.

Entre los "tories" que celebraron la marcha de Cummings, el diputado Roger Gale afirmó a Sky News que el antiguo jefe de la campaña "Vote Leave" a favor del Brexit se había convertido en una "distracción" en el Gobierno.

Su "maligna influencia en el centro de Downing Street" ha durado "demasiado", consideró Gale. "Es una oportunidad para reiniciar el modo de operar del Gobierno" y para "enfatizar algunos valores" del Partido Conservador en las acciones del Ejecutivo.

With the departure of Mr Cummings it is now possible for the PM to muck out the stables and ensure that he finds an adviser that is capable of doing the job and can help lead this Country forward.