Hombre fue sorprendido orinando en público y le dieron un castigo inmediato en Inglaterra

Un insólito castigo se le aplicó a un hombre que fue sorprendido orinando en una estación de trenes en Worcester, Inglaterra.

Desde la cuenta de Twitter de la policía especializada en el servicio de transporte compartieron una imagen del sujeto, quien fue obligado a limpiar él mismo lo que hizo con un trapero, mientras un oficial lo supervisaba.

Today's top tip! If you decide to urinate on 1 of our stations then expect to be given a mop & bucket to clean up after yourself, whilst being supervised. You will then be refused travel like this person found out in #worcester today all whilst a very busy service was emptying pic.twitter.com/mbxfi4GnYa