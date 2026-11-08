Hackeo a agencia rusa destapó cerca de 400.000 soldados de Moscú muertos en Ucrania

Piratas informáticos estimaron en casi 400.000 el número de soldados rusos muertos en Ucrania tras haber hackeado los sistemas del servicio nacional de estadísticas ruso, Rosstat.

El grupo Kiberpartizani BY cifró los militares fallecidos desde febrero de 2022 en 393.881, que son las personas que Rosstat considera muertos en acciones militares propiamente dichas o debido a sus consecuencias.

Otro grupo, Silent Crow, coloca dicha cifra en 450.100, ya que también tiene en cuenta las víctimas de atentados terroristas, los fallecimientos de soldados por otras causas que no sean combates y las muertes de ciudadanos rusos en Ucrania y en los territorios ocupados.

Además, precisa que el 54,9 % de los muertos perecieron en la región ucraniana de Donetsk, escenario de los combates más cruentos, y pronostica que los rusos fallecidos superarán el medio millón a finales de 2026 si se mantiene la actual media de 18.280 mensuales.

Rosstat intenta dificultar el trabajo de los medios desde casi el principio de la guerra al ocultar la mayoría de estadísticas sobre la mortalidad en el país, mientras el Ministerio de Defensa únicamente reconoció en septiembre de 2022 un total de 5.937 militares muertos en Ucrania.

Mientras, según la lista que elaboran desde el comienzo de la guerra la BBC en ruso y el portal Mediazona, a día de hoy han muerto casi 286.000 soldados con nombres y apellidos (un 35 % de ellos son voluntarios), aunque no han incluido aún los caídos en los últimos meses, por lo que los medios consideran que las estimaciones de los hackers podrían ser correctas.

Según el Ministerio de Defensa británico, las bajas rusas ascienden ya a millón y medio, de los que medio millón serían muertos, mientras los ucranianos hablan de más de 1,6 millones de bajas enemigas.

Ucrania y la inteligencia occidental aseguran que el Ejército ruso pasó de sufrir 30.000 bajas mensuales a superar en los últimos meses las 50.000 bajas (54.000 en octubre), por lo que cada vez Moscú tiene más problemas para rellenar sus unidades, lo que apenas se ha traducido en avances territoriales.

Mientras, los ucranianos, que sufren una crónica falta de hombres en el frente, evitan siempre que pueden los enfrentamientos directos y recurren a incursiones sorpresa o a los drones para minimizar las bajas.

Estas cifras se hicieron públicas en vísperas de la reanudación de las negociaciones tripartitas con mediación estadounidense el martes en Abu Dabi tras nueve meses de pausa debido a la guerra de Irán.