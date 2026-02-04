Humorista ruso fue condenado a seis años de cárcel por bromear sobre religión y discapacidad

El comediante ruso Artiom Ostanin, de 29 años, fue condenado este miércoles a cinco años y nueve meses de prisión por realizar bromas sobre una persona con discapacidad y sobre la figura de Jesucristo.

La sentencia se da en un contexto de fuerte censura en Rusia, marcado por la prohibición de realizar burlas sobre política, la guerra y las creencias religiosas.

Ostanin fue declarado culpable de instigar odio y de herir los sentimientos de los creyentes ortodoxos, cargos contemplados en el Código Penal ruso, y el tribunal Meshanski de Moscú también le impuso una multa de 300 mil rublos (unos 3,3 millones de pesos chilenos).

"No, no lo entiendo", dijo el humorista cuando el juez le preguntó si comprendía el alcance del fallo.

Origen de la denuncia y acusaciones religiosas

El caso se originó tras una actuación realizada en diciembre de 2024 en un club de Moscú. Una organización cercana al Kremlin lo acusó de burlarse de un supuesto soldado herido que perdió las piernas en la guerra, versión que la defensa desmintió, señalando que la persona mencionada nunca combatió en Ucrania.

Durante el juicio también se presentaron denuncias por supuestas burlas a Jesucristo, un delito castigado en Rusia desde la condena a "Pussy Riot" por herir los sentimientos religiosos. "Yo sólo informé a la gente. ¿Y sabes qué hicieron? Me crucificaron", ironizó Ostanin en una rutina difundida en YouTube.

Cargos y denuncia de maltratos

Durante su última intervención ante el tribunal, Ostanin rechazó los cargos, proclamó su inocencia y pidió disculpas si sus bromas difundidas en redes sociales ofendieron a alguien. "No fue intencionado ni deliberado", afirmó.

El comediante denunció además haber sido golpeado durante su detención en marzo de 2025 por fuerzas de seguridad bielorrusas, cuando intentaba cruzar la frontera, asegurando que fue amenazado de muerte y que le rompieron una vértebra.

Incluido en la lista rusa de extremistas y terroristas, Ostanin afirmó que pasó nueve meses en prisión preventiva sin poder comunicarse con su familia. "Deseo que nadie se tope con una arbitrariedad legal tan cruel como la que yo me he encontrado", declaró.

Su abogado sostuvo que "los chistes no tienen como fin causar daño o alguna clase de amenaza" y cuestionó a los denunciantes, a quienes acusó de buscar en redes sociales motivos para acusar a personas críticas del Kremlin.