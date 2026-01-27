Fiscalía rusa pide seis años de cárcel contra humorista que bromeó sobre Jesús y un inválido

La Fiscalía rusa pidió este martes casi seis años de cárcel contra el humorista Artiom Ostanin por haber bromeado sobre un minusválido y sobre la figura de Jesucristo.

Ostanin, que fue detenido en marzo de 2025, está acusado de instigar al odio contra una persona sin piernas y herir los sentimientos de los creyentes ortodoxos, cargos contemplados por el código penal ruso.

Además de los cinco años y once meses de prisión, al humorista se le demanda una multa de 300 mil rublos (casi 4.000 dólares, unos 3,3 millones de pesos chilenos) y, una vez cumplida la pena, una prohibición de administrar páginas web por tres años.

"Un mes menos de la pena máxima", sonrió Ostanin dentro de la celda, según informó el portal Mediazona desde el tribunal Meshanski de Moscú.

Fuera de contexto

Ostanin, que acusa a la policía bielorrusa de darle una paliza en un bosque al detenerle en la frontera con Rusia, no reconoció hoy, durante la vista, su supuesta culpabilidad, y consideró que la prensa oficialista sacó de contexto sus chistes.

El juez rechazó la petición de los abogados defensores de tomarse una semana para estudiar la acusación y les dio sólo media hora.

Según la defensa, el minusválido sobre el que bromeó Ostanin nunca combatió en Ucrania, sino que se gana la vida desde hace años pidiendo limosna en el metro.

El cómico hizo esa broma en diciembre de 2024 en un club en el centro de Moscú, tras lo que fue acusado por una organización cercana al Kremlin (La llamada del pueblo) de reírse de un soldado "que perdió las piernas en la guerra".

A la audiencia también asistieron varias personas que denunciaron que el artista se burló de Jesucristo durante una actuación. Desde la 'misa punk' de Pussy Riot, hace más de diez años, en Rusia se castiga con pena de cárcel herir los sentimientos de los creyentes, en virtud del artículo 148 del código penal.

"Yo sólo informé a la gente ¿Y sabes qué hicieron? Me crucificaron", dijo Ostanin, en una broma que se puede ver en YouTube.

Los humoristas reconocen que desde el comienzo de la guerra en Ucrania está prohibido bromear sobre el gobierno, la religión y la guerra. A esto habría que sumar otro tabú: hacer cualquier mención a la comunidad LGBT, considerada desde hace años como "extremista" en este país.