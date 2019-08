Mujer cortó los testículos a su ex yerno y los lanzó por la ventana

Un hombre de 32 años identificado como Dmitry Bogdanov fue castrado y posteriormente asesinado por su ex suegra, tras llegar fuera de tiempo a pagar la manutención de sus hijos.

El hecho ocurrió en Rusia, cuando la mujer -de 49 años- y su pareja recibieron a Bogdanov, quien llegó a entregar el dinero que debía dar a sus hijos.

Tras un rato de conversación y de compartir bebidas alcohólicas, comenzó una discusión porque la victimaria acusó a su ex yerno de no ayudar a su ex esposa e hijos.

Según publicó Dailymail, en medio de la refriega la mujer tomó un cuchillo de cocina, le cortó los testículos a Dmitry y los arrojó por la ventana de la casa.

Posteriormente, lo apuñaló varias veces, labor a la que se sumó la pareja de la mujer. En definitiva, el tipo terminó con 27 puñaladas.

La víctima de la brutalidad tenía 32 años.

Después del horrible suceso, la ex suegra llamó a su hija y le confesó lo que había hecho, situación que fue inmediatamente denunciada.

La pareja inicialmente negó haber asesinado a Bogdanov, pero luego admitió el delito a la policía, en tanto, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa por asesinato.