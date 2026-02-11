Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por crisis de combustible y evacúan a miles de turistas

Las aerolíneas rusas suspenderán temporalmente sus vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas varados por la falta de combustible para aviación en la isla, crisis que La Habana atribuye al asedio petrolero de Estados Unidos.

El Gobierno cubano advirtió el domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, desde el lunes, el país se quedaría sin combustible para aviación.

"Debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya (pertenece al grupo Aeroflot) y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país", informó en Telegram la agencia federal rusa de transporte aéreo, Rosaviatsia.

De acuerdo con la entidad, en los próximos días Rossiya realizará únicamente vuelos de retorno desde La Habana y Varadero hacia Moscú para asegurar el regreso de los turistas rusos. Posteriormente, la aerolínea suspenderá de forma temporal su programación hacia Cuba hasta que el escenario se normalice.

Rosaviatsia agregó que el Ministerio de Transporte de Rusia y la propia agencia "siguen de modo especial la situación con los vuelos entre los países y se mantienen en contacto permanente con las autoridades aeronáuticas de Cuba".

Por su parte, el operador turístico Pegas Touristik anunció la suspensión de la venta de nuevos paquetes turísticos hacia la isla. "La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de modo organizado y en los plazos previstos", aseguró.

De acuerdo con cifras entregadas previamente por autoridades del sector, en Cuba habría alrededor de 4.000 turistas rusos afectados. Rusia es actualmente el segundo mayor emisor de visitantes hacia la isla, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov afirmó que Moscú busca soluciones conjuntas con La Habana. "Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos", señaló. Además, sostuvo que "la situación en Cuba es realmente crítica".

Peskov sostuvo además que "estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país" y aseguró que ambos gobiernos analizan "posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos".

