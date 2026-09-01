Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago22.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Rusia | Relaciones Exteriores

Posible cumbre tripartita de Putin, Xi Jinping y Trump en noviembre

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Kremlin indicó que dicho encuentro podría tener lugar durante el foro APEC que se realizará en la ciudad china de Shenzhen.

Posible cumbre tripartita de Putin, Xi Jinping y Trump en noviembre
 EFE

"Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas", dijo a la televisión pública el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump; y China, Xi Jinping, podrían celebrar en noviembre una cumbre tripartita en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), informó este martes el Kremlin.

"Ese tema se abordó", dijo el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov a la televisión pública.

Precisó que Putin habló de ese tema con Xi, el anfitrión de la futura cita, en una reunión en Kirguistán, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Según el diplomático, Xi mencionó que Trump "con toda probabilidad" asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también había sido invitado.

"Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas" o, como mínimo, "se celebrarían reuniones con cada uno de ellos", señaló el asesor presidencial.

La cumbre del APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada