Posible cumbre tripartita de Putin, Xi Jinping y Trump en noviembre

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump; y China, Xi Jinping, podrían celebrar en noviembre una cumbre tripartita en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), informó este martes el Kremlin.

"Ese tema se abordó", dijo el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov a la televisión pública.

Precisó que Putin habló de ese tema con Xi, el anfitrión de la futura cita, en una reunión en Kirguistán, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Según el diplomático, Xi mencionó que Trump "con toda probabilidad" asistiría a la cumbre del APEC y que Putin también había sido invitado.

"Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas" o, como mínimo, "se celebrarían reuniones con cada uno de ellos", señaló el asesor presidencial.

La cumbre del APEC se celebrará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.