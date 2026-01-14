Rusia aumentó 35% las importaciones de pescado de Chile en 2025

Rusia incrementó el pasado año las importaciones de pescado de Chile hasta los 350 millones de dólares, 35% más que en 2024, informó este miércoles la Unión del Pescado de este país.

Según el comunicado de la organización citado por Interfax, Rusia importó 64.000 toneladas, 28% más que el año anterior en volumen.

Los suministros de salmón congelado aumentaron 1,5 veces hasta las 32.000 toneladas (210 millones de dólares), mientras que las de filete de salmón crecieron 40%, hasta las 4.100 toneladas, con un valor de 42 millones de dólares, 30% más que el año pasado.

En cambio, las importaciones de salmón del Pacífico se redujeron en 5%, hasta las 5.600 toneladas, pero su coste subió ese mismo porcentaje, hasta los 36 millones de dólares, algo que la Unión explicó con el incremento de 17% (10.000 toneladas) de la pesca de esta especie por parte de Rusia.

La Unión del Pescado también informó de que la importación de caballa chilena se multiplicó por siete, hasta las 3.000 toneladas, por un valor de 3,7 millones de dólares (ocho veces más que en 2024).

Rusia lleva años tratando de inculcar a la población una dieta que incluya más pescado. El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció esta situación al señalar que los rusos consumen alrededor de 23 kilogramos anuales frente a los 28 recomendados por el Ministerio de Sanidad.

En vistas a ello, Putin llamó a abordar el problema logístico de las regiones del interior de Rusia, ya que el grueso de la captura tiene lugar en el Lejano Oriente ruso.

Durante casi diez años la capital rusa acoge un festival anual dedicado al consumo del pescado, reuniendo en distintos puntos de la ciudad mercados que concentran productos de todas las costas rusas.

Sin embargo, incluso en este tipo de iniciativas que tratan de hacer más accesibles este tipo de productos se observan precios demasiado elevados para el salario de un ruso medio.

Por ello, muchos de estos productos se dirigen en gran parte a la clase más pudiente, que puede permitirse pagar los 9.000 rublos (110 dólares) que cuestan cada cien gramos de caviar de esturión.