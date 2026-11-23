Un inusual caso médico sorprendió a especialistas en Rusia, luego de que encontraran una semilla germinada en el ojo de un hombre de 42 años, quien acudió a un centro de salud tras sufrir durante meses fuertes dolores de cabeza y problemas de visión.

Todo comenzó cuando Maxim Sleptsov, viajó al distrito de Abyysky a visitar a un amigo con el que fue a pescar y recolectar frutos silvestres. En medio de la excursión, una rama le golpeó directamente el ojo.

Tras el incidente, comenzó a sentir picazón y dolor, además de presentar enrojecimiento y lagrimeo. Aunque se lavó el ojo y retiró un pequeño trozo de corteza, no advirtió que una semilla había quedado alojada en su interior.

Con el paso del tiempo, las molestias aumentaron. Durante cuatro meses sufrió intensos dolores de cabeza y un progresivo deterioro de la visión. "Sufría migrañas constantes. Me despertaba por las mañanas con un dolor de cabeza terrible", comentó.

La distancia también dificultó su atención médica, ya que el centro oftalmológico más cercano se encontraba a cientos de kilómetros de la zona donde estaba de visita.

Una vez que regresó a Yakutsk, capital de la región, acudió al Centro de Optometría de Emergencia. Allí, los médicos descubrieron que la semilla había comenzado a germinar y que una pequeña raíz estaba penetrando la conjuntiva, la membrana que recubre la parte blanca del ojo.

El hombre fue sometido a una cirugía bajo anestesia local a cargo de la oftalmóloga Elizaveta Karpova, quien raseguró que "nunca había encontrado un caso como este en mi práctica. La raíz de la semilla había alcanzado aproximadamente 3 milímetros de longitud".