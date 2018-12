Joven murió después de pelear con hombre que violaba a su mamá

Vanya Krapivin, un niño de 16 años que se convirtió en héroe al salvar la vida de su madre cuando un hombre la violaba, falleció 19 meses después de sufrir graves heridas confrontando al abusador.

El escolar tenía solo 15 años cuando llegó a su casa y encontró a su mamá siendo atacada por un vecino. La mujer estaba ensangrentada y el sujeto tenía un cuchillo con el que la obligaba a tener relaciones sexuales.

Vanya tomó una pesa y lo golpeó, pero el hombre forcejeó con él y usó el mismo elemento para destrozar su cabeza. Luego huyó pensando que sus dos víctimas habían muerto.

Hero schoolboy whose skull was crushed as he fought off rapist who was attacking his mother dies 19 months later as he battled to recover



