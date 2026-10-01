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Tópicos: Mundo | Rusia | Vladimir Putin

Putin: Si hay un ataque directo contra cualquier parte de Rusia, será inevitabe usar todo nuestro arsenal

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

El mandatario respaldó y se sumó las advertencias recientes de diplomáticos del Kremlin, aunque matizó aclarando que nadie ha hablado de "armas nucleares".

Aludió a los preparativos europeos para una posible guerra contra su país a finales de esta década, las constantes maniobras de la OTAN en el Báltico y la aprehensión de sus barcos.

Putin: Si hay un ataque directo contra cualquier parte de Rusia, será inevitabe usar todo nuestro arsenal
 EFE (archivo)

"Nosotros no amenazamos a nadie, no tenemos intención de atacar ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tenemos que responder", enfatizó el líder ruso.
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El presidente Vladímir Putin advirtió este jueves que Rusia empleará "todo su arsenal" en caso de ataque contra el enclave báltico de Kaliningrado o cualquier otra región rusa.

"Si llegamos a un ataque directo contra la Federación rusa, y me refiero a Kaliningrado -pero también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto-, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable", dijo en el club de debate Valdái.

El jefe del Kremlin subrayó que las declaraciones hechas en los últimos dos días por los diplomáticos rusos son absolutamente acertadas, aunque matizó que nadie mencionó "las armas nucleares".

"Nosotros no asustamos a nadie (...), esas no son intimidaciones, sino la respuesta a los intentos de amedrentarnos", señaló.

Entre esos intentos citó preparativos europeos para una guerra contra Rusia a finales de esta década, las constantes maniobras de la OTAN en el Báltico y la detención de barcos rusos, actos que calificó de "escalada".

"Nosotros no amenazamos a nadie, no tenemos intención de atacar ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tenemos que responder", afirmó.

Armamento hipersónico "que nadie posee"

Putin aseguró que la Alianza Atlántica tiene mucho mayor potencial económico y de población que la Federación Rusa, pero recordó que Moscú cuenta con armamento estratégico, en clara alusión al armamento hipersónico, "que nadie posee".

"Debemos aprovechar nuestra ventaja competitiva. (...) Decidiremos nosotros cual será", aseveró.

La OTAN acusó a Rusia de recurrir a la "retórica militar" después de que Moscú mostrara la voluntad de emplear armas nucleares en caso de "bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado", algo que Moscú considera un 'casus belli'.

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