Mundo

Subió a un vuelo rumbo a Nicaragua y aterrizó en Japón: insólito error lo dejó 48 horas varado en Tokio

Publicado:
Periodista Digital: EFE

El pasajero salió desde Los Ángeles con escala en Houston, pero en pleno trayecto descubrió que iba al destino equivocado.

United Airlines confirmó la confusión y ofreció reembolso y créditos de viaje, aunque el afectado denunció que la compensación fue insuficiente.

Subió a un vuelo rumbo a Nicaragua y aterrizó en Japón: insólito error lo dejó 48 horas varado en Tokio
 EFE

Víctima del incidente alertó durante trayecto aéreo encontrarse dentro del avión incorrecto.

United Airlines confirmó que un pasajero que se dirigía de Los Ángeles a Managua (Nicaragua) haciendo escala en Houston terminó en un vuelo hacia Tokio (Japón), donde tuvo que permanecer casi dos días.

Un portavoz de la aerolínea confirmó el incidente a Fox News Digital, tras un reporte de la cadena Telemundo en el que el pasajero, Víctor Calderón, se quejaba de que no fue recompensado por el error de forma justa.

"Nos pusimos en contacto con el aeropuerto para comprender cómo sucedió esto, nos comunicamos directamente con el cliente para disculparnos por su experiencia y le ofrecimos créditos de viaje y un reembolso", declaró el portavoz.

El pasajero se dio cuenta en pleno vuelo de que estaba en el avión equivocado, tras preguntar al auxiliar por qué el viaje a Houston duraba seis horas, en lugar de cerca de cuatro que normalmente toma ese recorrido.

La aerolínea ha dicho que recomiendan a los clientes "revisar" las señales en la puerta de embarque y los anuncios para asegurarse de que el avión que abordan se dirija a su destino previsto.

Calderón aterrizó en el Aeropuerto Haneda de Tokio y tardó 48 horas para regresar a Los Ángeles y luego retomar su viaje a Managua.

El hispano denunció a Telemundo que inicialmente United Airlines solo ofreció un crédito de viaje de 300 dólares como disculpa, a pesar que incurrió en gastos en Japón que no tenía previstos.

En portada