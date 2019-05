Francisco reconoció que gira a Chile le "ayudó" a entender fenómeno de abusos en la Iglesia

El Papa Francisco reconoció que su viaje a Chile en 2018 le "ayudó" a entender el fenómeno de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica.

Durante ese viaje, el pontífice fue consultado por las denuncias de encubrimiento de los casos de abuso sexual de Fernando Karadima contra el ahora ex obispo, Juan Barros, a lo que él contestó que no había pruebas.

Al respecto, el Papa Francisco reconoció en una entrevista al canal mexicano Televisa que el diálogo con los medios le "ha ayudado".

En esa línea, el pontífice manifestó que "alguna pregunta me ha hecho pensar, sobre todo en el viaje de Chile, me di cuenta que la información que tenía no era lo que yo había visto. Y creo que en gran parte fue alguna de las preguntas hechas con mucha educación en el viaje de vuelta que me ha hecho bastante pensar".

"Finalmente cuando llegué acá pensé, recé, pedí consejo y decidí mandar un visitador apostólico, el cual destapó lo que yo no sabía. Fue una ayuda, yo me siento ayudado con eso", agregó.

Tras eso, fue enviado Charles Scicluna a nuestro país y luego de su informe, el Papa Francisco convocó a todos los obispos chilenos al Vaticano, donde le manifestaron su dimisión. Siete de esas solicitudes fueron aceptadas.