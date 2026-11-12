Argentina ya no tiene dos papas: León XIV borró celebrado posteo en redes

Una curiosa decisión tomó el Vaticano sobre las redes sociales del papa León XIV en medio de su visita oficial a Uruguay, Argentina y Perú, porque un emotivo posteo en X fue borrado, causando sorpresa en Buenos Aires.

El 11 de noviembre, al cierre de su paso por Argentina, la cuenta en español del líder católico publicó un mensaje de despedida, recordando a su predecesor: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco".

"Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", añadía el texto.

Tras la desaparición del posteo, "el desaire comunicacional no pasó inadvertido", reseña Clarín, que apuntó que "la comunicación de León XIV habría evaluado como un exceso que el papa, una figura universal pero también un jefe de Estado, declare una nueva nacionalidad a las dos que ya tiene, tras haber nacido en Estados Unidos y obtener la nacionalidad peruana".