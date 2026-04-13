Cardenal Chomali sale en defensa de León XIV: "Es un hombre de bien"

El arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, salió este lunes a defender al papa León XIV luego de que fuera blanco de duras críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras los llamados del papa a la paz durante Semana Santa y los días posteriores y su crítica a la amenaza de Trump de aniquilar "toda una civilización" en su guerra con Irán, el mandatario acusó a León XIV de ser "débil" y "terrible en política exterior".

León XIV presidió este sábado una vigilia por la paz en el mundo en la basílica de San Pedro del Vaticano y en su discurso, aunque no aludió a países ni casos concretos, en un estilo diplomático ya habitual, instó a los gobernantes del mundo a "detenerse" a dialogar y criticó el "delirio de omnipotencia" de algunos.

Esta mañana, en su cuenta de X, el cardenal Chomali enfatizó que "el Papa León XIV es un hombre de bien, forjado por años de oración, estudio y cercanía con los pobres. Ello ha formado en él un corazón que se inclina ante el desvalido".

El pontífice, añadió el cardenal chileno, "prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. Su valentía le viene de sus convicciones más profundas, de Dios, y no de las pasiones. Tenemos un líder coherente que nos traza un camino sin retorno: promover la paz siempre y bajo toda circunstancia".

La furia de Trump

El domingo, Trump arremetió contra el papa León XIV, afirmando que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

Luego publicó una imagen creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.