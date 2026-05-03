Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.8°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Vaticano | Papa León XIV

León XIV denunció la frecuente violación de la libertad de prensa en el mundo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El pontífice recordó en su rezo del "Regina Caeli" a los "numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia".

El último informe de las Naciones Unidas reveló que el entre 2022 y 2025 se ha registrado el mayor declive para la prensa desde 2012.

León XIV denunció la frecuente violación de la libertad de prensa en el mundo
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El papa León XIV denunció este domingo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la frecuente violación de este derecho en todo el mundo y ha recordado a los "numerosos" periodistas víctimas de los conflictos y la violencia.

"Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa patrocinado por la Unesco. Lamentablemente este derecho es a menudo violado, a veces en un modo flagrante y otras oculto", lamentó desde la ventana del Palacio Apostólico por el rezo del "Regina Caeli", que sustituye al Ángelus en periodo pascual.

En este sentido, el pontífice estadounidense, que el próximo viernes cumplirá un año desde su elección, también recordó a "los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia" en todo el mundo.

Las Naciones Unidas dedican cada 3 de mayo a la libertad de prensa como un derecho "fundamental" para la paz y los derechos humanos. En su último informe de tendencias mundiales entre 2022 y 2025 se ha registrado el mayor declive para la prensa desde 2012.

Por otro lado, León XIV recordó ante los cientos de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro que el mes de mayo está consagrado a la Virgen María, confiando a su intercesión sus oraciones "por la comunión en la iglesia" y "la paz en el mundo".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada