Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.0°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Inter de Milán se reunió con el papa León XIV tras coronarse campeón en Italia

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

A una semana de consagrarse como el flamante campeón de la Serie A, el plantel de Inter de Milán y algunos dirigentes tuvieron una reunión con el Papa León XIV. Durante el encuentro en el Vaticano, el Sumo Pontífice posó con una camiseta del club e invitó a "reflexionar sobre la experiencia vivida".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados