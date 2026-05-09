Inter de Milán se reunió con el papa León XIV tras coronarse campeón en Italia
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A una semana de consagrarse como el flamante campeón de la Serie A, el plantel de Inter de Milán y algunos dirigentes tuvieron una reunión con el Papa León XIV. Durante el encuentro en el Vaticano, el Sumo Pontífice posó con una camiseta del club e invitó a "reflexionar sobre la experiencia vivida".
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