Papa León XIV será operado este martes de un nódulo pulmonar

El papa León XIV llegó este martes al hospital Gemelli de Roma, donde esta tarde será operado para extirpar el nódulo que se le detectó en un pulmón, anunció la oficina de prensa del Vaticano.

El equipo que se ocupará de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones realizadas. Catedrático titular, Margaritora, de 66 años, dirige el servicio de cirugía torácica del Hospital Gemelli desde hace diez años.

El pontífice, de 71 años, salió de la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano y saludó a los medios y personas que lo esperaban. Llegó al Policlínico minutos después, a las 08:09 hora Chile.

Una nueva habitación en el hospital Gemelli

El Policlínico Gemelli de Roma vuelve a ser escenario protagonista de un pontificado, como ya ocurrió en los últimos meses de vida de Francisco y en el largo papado de Juan Pablo II.

Aunque en esta ocasión no estará en la llamada zona del apartamento reservado a los papas ya que se encuentra en restructuración, pero será ingresado en otro sector aledaño, siempre en el décimo piso del hospital romano.

Francisco y Juan Pablo II han sido los únicos pontífices que han sido tratados en el Gemelli, ya que Benedicto XVI nunca fue hospitalizado y solo visitó allí a su hermano ingresado. Con anterioridad los pontífices, en caso de enfermedad, siempre habían sido tratados dentro del Vaticano, incluso instalando un quirófano. Y Pío XII, por ejemplo, murió en la residencia de Castel Gandolfo.

Parolin destaca la "serenidad" del papa

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, destacó la "serenidad" del papa León XIV en anunciar que será operado y dijo que "tiene confianza en que todo se resolverá lo antes posible".

"A todos nos ha impresionado la serenidad con la que el papa ha anunciado esta intervención. Esperamos que pueda resolver este problema lo antes posible. Tenemos confianza, pero, por supuesto, le acompañamos con nuestras oraciones", dijo el cardenal italiano respondiendo a los medios al margen de un evento.

Parolin también explicó que pudo ver el pontífice en la tarde del lunes y que hablaron "con mucha serenidad", aunque confesó que está preocupado porque, dijo: "Desde luego no me esperaba algo así".

Agregó sobre el nódulo que se le observó que "gracias a Dios, se ha detectado es enseguida. Y, normalmente, estas cosas, cuando se detectan a tiempo, se pueden resolver".