Analista: Machado regaló su Nobel a Trump como una manera de mantenerse vigente

El analista internacional Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile, afirmó este sábado que la entrega simbólica del Premio Nobel de la Paz por parte de Maria Corina Machado a Donald Trump fue parte de una estrategia política de la líder opositora venezolana para "mantenerse vigente".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el profesor aseguró que el movimiento de la ganadora del Nobel de la Paz "hay que leerlo como una lectura que hace María Corina Machado de aquellos consejos que le han dado asesores del presidente Trump respecto a que le gusta que lo adulen. Ella hace este gesto simbólico de ceder la medalla como una manera de mantenerse vigente".

"Ella ha sido relegada a un papel secundario, si no invisible, muy marginal, y que a través de (su acción) espera de alguna manera jugar en un futuro -está claro que en lo inmediato no- algún papel en la transición", explicó.

Asimismo, Aranda señaló que "el Comité Noruego (a cargo del Premio Nobel) debe estar muy preocupado respecto a la depreciación de este galardón pues una de sus últimas ganadoras lo está prácticamente cediendo a un alto cargo, el presidente de Estados Unidos, que no había entrado al concurso este año, pero que había manifestado a todas luces su deseo, su anhelo de ganarlo. Sin duda es una situación difícil que va depreciando el galardón".

"La Casa Blanca considera a Delcy Rodríguez"

El académico también explicó que la oposición tradicional venezolana ha perdido terreno frente al cambio de enfoque desde Washington: "Quien considera la Casa Blanca la persona para este momento es Delcy Rodríguez. Es la confirmación de que la Casa Blanca, a propósito de los informes de la CIA y de otros organismos de Estados Unidos, ha decidido que va a trabajar con el chavismo alterno o alternativo a Maduro", indicó.

"Eso puede variar en otra fase de un plan de duración indefinida. Pero en lo inmediato, para estas semanas y meses, me parece que esa situación no va a alterarse de forma significativa", concluyó.