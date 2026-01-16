En Noruega cayó mal el regalo Nobel de María Corina Machado a Trump

Políticos de varios partidos noruegos criticaron este viernes la decisión de la líder opositora venezolana María Corina Machado de entregar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió el mes pasado en Oslo.

La excanciller y diputada liberal Ine Eriksen Søreide afirmó a la cadena de televisión pública NRK que el gesto no implica en ningún caso que Trump sea ganador del Nobel.

"Aunque Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el Premio de la Paz", subrayó.

Machado defendió el gesto como una señal de "gratitud" del pueblo venezolano por el liderazgo de Trump en favor de la libertad del país, y entregó la medalla enmarcada con una dedicatoria escrita a mano, según imágenes difundidas desde la Casa Blanca.

El líder del Partido Centrista, Trygve Slagsvold Vedum, sostuvo que la aceptación de la medalla por parte del mandatario estadounidense demuestra que es "el clásico tonto que tiene que apropiarse de las distinciones y el trabajo de otros".

Desde la izquierda, la líder del Partido de Izquierda Socialista, Kirsti Bergstø, calificó el hecho como "algo absurdo y sin sentido", mientras que el Partido Rojo, aliado del Gobierno laborista en minoría, reiteró sus críticas a la decisión del Comité Nobel de distinguir a Machado.

El portavoz de política exterior de Rojo, Bjørnar Moxnes, lamentó que la medalla Nobel esté ahora en la oficina de Trump y consideró que se trata de una consecuencia "predecible" de la elección del comité, abriendo además el debate sobre una eventual reforma del organismo.

Moxnes planteó que los cinco miembros del Comité del Nobel de la Paz, designados por el Parlamento noruego cada seis años, deberían ser elegidos en función de sus cualificaciones y no solo por la correlación de fuerzas políticas.

Las críticas se extendieron también fuera del ámbito partidario. El exalcalde de Oslo y exdirigente laborista Raymond Johanssen, hoy al frente de la ONG Ayuda Popular Noruega, calificó el episodio como "increíblemente embarazoso y dañino" para uno de los premios más prestigiosos del mundo.

En medio de la polémica, el Instituto Nobel Noruego recordó en redes sociales que el galardón no puede revocarse, compartirse ni transferirse, aunque una medalla sí pueda cambiar de propietario, aclarando que el título de Premio Nobel de la Paz sigue perteneciendo únicamente al galardonado.