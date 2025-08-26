ONG Foro Penal: En Venezuela hay 816 presos políticos

La ONG Foro Penal informó este martes que en Venezuela hay 816 presos políticos, entre ellos 89 personas con nacionalidades extranjeras o venezolanos con otra ciudadanía, la mayoría arrestados tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.

En el reporte, publicado a través de Instagram, la organización señala que, hasta el pasado 26 de agosto, 720 hombres y 96 mujeres permanecían encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

Según Foro Penal, en el grupo de arrestados hay 812 adultos y cuatro menores de edad de entre 14 y 17 años.

La mayoría de los detenidos, entre ellos 646 civiles y 170 militares, fueron arrestados después de las presidenciales del año pasado, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de "fraude" de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal ha registrado 18.474 casos que tipifica como "detenciones políticas" en Venezuela.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país hayan personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.