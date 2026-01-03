10:54 - | "Exigimos que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa (...). El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo", remató el partido.

10:53 - | "Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos", acusó el PC.

10:51 - | En un comunicado, la tienda expresó que "se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabulidad de la región".

10:50 - | El Partido Comunista (PC) condenó la "criminal agresión" de Estados Unidos contra Venezuela. PC de Chile rechaza y condena criminal agresión de Estados Unidos contra Venezuela



El Partido Comunista de Chile rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno. pic.twitter.com/6ANxjKZQBZ — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) January 3, 2026

10:45 - | Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, afirmó en Cooperativa que "usar la fuerza no siempre garantiza paz. Los escenarios están abiertos y eso puede generar más tensión"

10:37 - | Larson: Si hay un esquema político de gobernanza considerado ilegítimo por sectores más radicalizados en Venezuela, uno podría esperar una respuesta que derive en actos de violencia o incluso terroristas

10:35 - | Larson: La pregunta es difícil de responder ahora porque hay incertidumbre, pero sí hay escenarios plausibles, como que Maduro haya sido entregado y no capturado

10:35 - | Larson: Una hipótesis es que a Maduro puede ser que lo hayan entregado -dada la facilidad con que se dio su detención-; cuesta imaginar que esto no se haya dado con ayuda en el interior

10:32 - | Larson: Puede ocurrir que se entre en un proceso de desestabilización en Venezuela que empuje una diáspora hacia afuera

10:28 - | Larson: No hay que olvidar cómo reaccionarían a la situación los países que han sido amenazados abiertamente por EE.UU., como Cuba e incluso Colombia

10:24 - | Larson: Debiéramos tener, en las próximas 24 o 48 horas, evidencia empírica de lo que se acusa a Maduro sobre delitos de narcoterrorismo

10:22 - | Larson: Las primeras declaraciones de Kast definirán a Chile en su relación bilateral con Estados Unidos

10:21 - | El académico de la UDD Guido Larson dijo en Cooperativa que "será extremamente interesante e importante cómo tratará este tema el próximo presidente Kast"

10:06 - | Maduro será imputado por narcotráfico y porte de armas en Nueva York, confirmó la fiscal general

10:04 - | La exrepresentante de Guaidó en Chile conversó con Cooperativa: Guarequena Gutiérrez tras captura de Maduro: "Esperamos que se restituya el hilo democrático" #Cooperativa90 https://t.co/diVwBq8Pfd pic.twitter.com/1bTvTkdCxw — Cooperativa (@Cooperativa) January 3, 2026

10:03 - | El Presidente Gabriel Boric condenó el ataque y llamó a que estos temas se definan "no a través de la violencia ni la injerencia extranjera"

10:02 - | La vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió a Estados Unidos una "prueba de vida" de Maduro tras su detención

10:01 - | Ciudadanos venezolanos han salido a las calles en Estación Central y Santiago para celebrar tras conocer la noticia