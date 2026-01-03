Con la participación del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, cientos de ciudadanos venezolanos se mantienen congregados en el Parque Almagro para celebrar la reciente intervención de Washington y la captura de Nicolás Maduro.

Pese a que las autoridades habían proyectado el término de las manifestaciones para las 20:00 horas, la multitud permaneció en las inmediaciones de la estación de metro homónima al cierre de esta jornada.

El ambiente de euforia, motivado por los sucesos en el país caribeño, no decayó con la puesta de sol; por el contrario, el descenso de las temperaturas permitió que familias completas se mantuvieran en el sector con banderas y cánticos, extendiendo un bullicio que se percibió en gran parte del centro de Santiago.

Los testimonios recogidos en el lugar reflejan una mezcla de alivio y esperanza renovada por el futuro de Venezuela. "Se siente muy bien estar aquí; tenemos pensado quedarnos hasta que se vaya la última persona", comentó uno de los asistentes, quien relató haber recibido la noticia mediante llamados de familiares desde Caracas a las 04:00 horas.

Entre la emoción y el ruido de las bocinas, los manifestantes coincidieron en que, tras la incertidumbre inicial del despliegue militar, la prioridad actual es la seguridad de sus seres queridos y la posibilidad real de concretar un retorno tras años de migración forzada.

Debido a la masividad de la convocatoria, Carabineros debió mantener un estricto perímetro de seguridad, viéndose imposibilitado de despejar las calzadas tomadas por la multitud.

LEER ARTICULO COMPLETO