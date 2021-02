Los factores que han profundizado el éxodo venezolano

La situación actual de Venezuela es extremadamente compleja debido a una serie de factores como la inestabilidad política y democrática, la hiperinflación, los altos índices de pobreza, y -sumado a todo ello-, la epidemia de coronavirus, elementos que pesan a la hora de entender el éxodo de millones de personas desde ese país.

Según Claudia Vargas Rivas, socióloga de la Universidad Simón Bolívar y experta en este fenómeno migratorio, las crisis política y socioeconómica van de la mano.

"En ese escenario hay una crisis humanitaria compleja que tiene su origen en lo político; es decir, esas decisiones políticas han tenido influencia en lo económico, en lo social y, por lo tanto, han repercutido en la forma de vida o en la calidad de vida de las personas", explicó.

"Para tener acceso a lo básico, bien sea porque aquí no lo hay, o por el alto costo no lo pueden adquirir, salen de Venezuela", añadió la experta.

La pandemia también ha afectado gravemente al país caribeño, ya que las sanciones económicas, junto con la falta de convenios con farmacéuticas para comprar vacunas, agudizan el cuadro.

SIN MEDICAMENTOS, SIN VACUNAS, Y MÁS DE 370 DOCTORES FALLECIDOS

Mary Montesinos, activista venezolana por los derechos humanos, y representante del partido Voluntad Popular en Chile, comentó: "Vemos una mala gestión de la pandemia, donde no hay salud, los hospitales no funcionan... Uno se recorre los hospitales de Venezuela y no hay ningún medicamento".

"Están los médicos con mucha vocación tratando de ayudar a sus pacientes, pero no tienen insumos, y estamos enfrentando una pandemia en la que no hay ni siquiera la probabilidad de que haya una vacuna. Se han muerto más de 370 médicos en Venezuela, (ya que) no reciben equipamiento de protección para poder ejercer su profesión y ayudar a los otros habitantes", enfatizó la activista.

Otro factor que ha complicado al régimen de Nicolás Maduro ha sido el amplio respaldo internacional que ha tenido la figura de Juan Guaidó como "presidente encargado" del país.

Pese a no tener efecto concreto en la gobernabilidad del país -ya que Maduro nunca perdió el poder sobre la fuerza y las instituciones- sí tuvo fuertes repercusiones en las relaciones externas de la nación.

En Europa, por ejemplo, la idea de reconocer o no a Guaidó ha sido tema de discusión, pero no tan unánime como en el Grupo de Lima. Sin embargo, esto podría cambiar en la temporada electoral que viene en el continente americano, según Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile.

"El Grupo de Lima fue adquiriendo una posición bastante nítida y categórica respecto de Venezuela. Esas posiciones más bien se han mantenido, pero al mismo tiempo, está también cambiando el cuadro político en América Latina", apuntó Aranda.

"Por lo tanto, también resta por saber cómo este ciclo electoral del 2021 puede ir desplazando toda esa enorme presión que hubo para obligar a Maduro a entrar en un proceso transicional", añadió el académico.

Según la Plataforma de la Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela, R4V, son casi 5,5 los millones de venezolanos que han abandonado el país en estos años de crisis.