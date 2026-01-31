Machado: Delcy Rodríguez es incapaz de liderar una transición política en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este viernes que la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, es "incapaz" de generar confianza o estabilidad para liderar una transición política.

"No hay manera de que una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad. Eso no existe. Delcy Rodríguez es incapaz de generar cualquier tipo de política militar, de seguridad o de ninguna naturaleza que permita una transición", aseguró Machado al intervenir en la charla "Hablemos de Venezuela", en el Hay Festival en Cartagena de Indias.

La premio Nobel de la Paz 2025 sostuvo que una eventual transición política no puede limitarse a respuestas temporales ante la emergencia humanitaria, sino que debe apuntar a una transformación estructural del país.

En ese sentido, cuestionó que ese proceso pueda estar encabezado por Delcy Rodríguez, designada como presidenta encargada tras la caída de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses que atacaron varios puntos de Caracas el pasado 3 de enero.

"No estamos pidiendo medidas paliativas para aliviar una crisis humanitaria solamente, sino soluciones estructurales que permitan reconstruir las instituciones republicanas devastadas por más de dos décadas", afirmó.

Machado afirmó que la situación actual de Venezuela es "absolutamente insostenible" y advirtió sobre el agravamiento diario de la crisis humanitaria al referirse al impacto del paso del tiempo en la población más vulnerable.

"Cada día que pasa hay niños venezolanos que cruzan el umbral del daño irreparable sobre su cuerpo", así como "cientos de presos políticos que pasan una noche más en la oscuridad, en el frío, en la soledad o en el terror", añadió.

La líder política señaló que Venezuela cuenta con los recursos necesarios para asumir los costos de una reconstrucción profunda y para ofrecer un horizonte de oportunidades a la población.

"Venezuela puede financiar los costos de su reconstrucción y ofrecer oportunidades para que millones de venezolanos puedan regresar voluntariamente a su país", dijo.

Finalmente, aseguró que en los últimos días se ha producido una aceleración de los acontecimientos políticos en su país y reiteró que el escenario actual no es sostenible.